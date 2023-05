Elezioni comunali nel Ragusano: tra caccia a secondi mandati e pochi volti nuovi

Sono quattro i Comuni della provincia di Ragusa (capoluogo compreso) in cui, domenica 28 e lunedì 29 maggio, i cittadini saranno chiamati a recarsi alle urne per eleggere il sindaco e tutti i componenti del Consiglio comunale. Oltre Ragusa, appunto, si vota anche ad Acate, a Comiso e a Modica. A pochi giorni dalle elezioni amministrative, il quadro della situazione è finalmente chiaro.

Ragusa

Nella cittadina capoluogo della provincia iblea è sfida a quattro. Prova a tenersi la fascia tricolore di primo cittadino il sindaco uscente Peppe Cassì. Un tentativo per il secondo mandato consecutivo che Cassì si gioca senza partiti politici ma con una coalizione formata solo da cinque liste civiche: Peppe Cassì sindaco, Partecipiamo Ragusa Futura, Ragusa Prossima, Ragusa Terra Madre e De Luca per Ragusa. Quest’ultima porta il cognome del deputato regionale Cateno De Luca che appoggia la candidatura dell’avvocato che è stato anche lo storico capitano della squadra locale di pallacanestro maschile, la Virtus Ragusa, negli anni d’oro della serie A. Per sfidare l’uscente a caccia del secondo mandato, sono scesi in campo altri tre candidati. Il centrodestra si presenta compatto attorno al nome di Giovanni Cultrera, appoggiato da cinque liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Insieme e Ragusa in movimento. L’avvocato ed ex presidente dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Ragusa, finora non ha mai ricoperto nessun incarico politico. Il fronte progressista, invece, nel capoluogo ibleo si è spaccato: da una parte c’è l’avvocato 36enne Riccardo Schininà. Proposto come il volto nuovo, è appoggiato dal Partito democratico e da quattro liste civiche (Territorio, Generazione-Demos, Patto per Ragusa e Ri-pensare Ragusa). Dall’altra parte c’è, poi, il Movimento cinque stelle che a Ragusa ha scelto di correre da solo presentando un proprio candidato: Sergio Firrincieli, che ha l’appoggio anche della lista civica Siamo comunità. Dipendente di una società di legnami, Firrincieli è un attivista pentastellato di vecchia data che è stato anche consigliere comunale e capogruppo del M5s in Consiglio.

Acate

Sfida a quattro anche nella cittadina del Ragusano. Prova a tenersi la fascia tricolore il sindaco uscente Giovanni Di Natale. Per sfidarlo è sceso in campo Giovanni Caruso, che è già stato primo cittadino di Acate dal 2003 al 2013. Candidato è anche l’avvocato Gianfranco Fidone che ha riunito attorno a se tutto il fronte del centrodestra, esclusa la Lega. A correre per la poltrona di primo cittadino c’è anche un altro ex sindaco, Franco Raffo che è stato in carica dal 2013 al 2018.

Comiso

A Comiso le Amministrative sono un duello. Da un lato, c’è la sindaca uscente Maria Rita Schembari che prova a tenersi stretta la sua fascia tricolore come candidata del centrodestra che si ripresenta con l’appoggio delle liste Fratelli d’Italia, Comiso vera, IdeAzione, Insieme, Nuova Democrazia cristiana e Forza Italia. Per sfidarla è sceso in campo il candidato del fronte progressista Salvo Liuzzo sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva, Spiga e Democrazia Cristiana (ma non quella di Totò Cuffaro) e Liberalsocialisti.

Modica

Nessun sindaco uscente nella cittadina in provincia di Ragusa nota soprattutto per il suo cioccolato Igp. Modica, infatti, viene fuori da una fase di commissariamento dopo le dimissioni del primo cittadino Ignazio Abate. Per queste elezioni comunali sono in tre a scendere in campo. Ivana Castello è la candidata del centrosinistra che ha incassato il sostegno di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione, Sinistra italiana, Sud chiama Nord di Cateno De Luca, Modica sul serio, Castello Sindaca e Ivana per Modica. Corre per la fascia di prima cittadina anche un’ex assessora della giunta Abbate, Maria Monisteri, con il sostegno della Nuova Democrazia Cristiana (unico partito ufficiale) e di tre liste civiche (Prendiamoci cura, Modica al centro e Siamo Modica). Con un passato da consigliere e assessore comunale, adesso, Nino Gerratana prova a fare il salto da candidato sindaco con il sostegno di Modica Tricolore.