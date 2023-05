Ragusa aspetta il sindaco, è iniziato lo spoglio. Nei primi exit poll in vantaggio l’uscente Cassì

Seggi chiusi e spoglio iniziato a Ragusa. Anche nel capoluogo ibleo, uno dei quattro siciliani (oltre a Catania, Siracusa e Trapani) in cui i residenti sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale, adesso è tempo di contare le schede. Meno rispetto a quelle della tornata elettorale di cinque anni fa, visto che l’affluenza è stata in calo. Alla chiusura delle urne, alle 15 di oggi, il dato dell’affluenza a Ragusa si attesta al 56,03 per cento (con 2,19 punti percentuali in meno rispetto al 2018). I primi exit poll, intanto, elaborati da Noto sondaggi per Videoregione, danno in vantaggio il sindaco uscente Peppe Cassì con una forbice tra il 59 e il 63 per cento, mentre Riccardo Schinnà si fermerebbe tra il 18 e il 22 per cento. Percentuali lievemente ritoccate alle prime proiezioni, che danno Cassì al 64,2 per cento e Schininà al 17,9 per cento.

Sono quattro i candidati alla carica di primo cittadino in attesa di sapere chi siederà sulla poltrona più importante del palazzo municipale: il sindaco uscente Peppe Cassì tenta un secondo mandato senza partiti politici ma con una coalizione di cinque liste civiche. L’avvocato ed ex presidente dell’Iacp di Ragusa Giovanni Cultrera è il nome attorno a cui si è trovata l’unità del centrodestra con cinque liste. In corsa c’è anche l’avvocato Riccardo Schininà che rappresenta il volto nuovo del fronte progressista. Corre da solo il Movimento cinque stelle puntando sul candidato Sergio Firrincieli.