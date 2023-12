Ragusa: detenuto scappa dalla casa circondariale approfittando dell’ora d’aria

Foto di sindacato Sinappe

Un detenuto è scappato dalla casa circondariale di Ragusa approfittando dell’ora d’aria al campetto di calcio del nuovo reparto penale. L’uomo avrebbe dapprima scavalcato il muro di cinta e poi la recinzione del perimetro esterno del carcere, andando verso via Di Vittorio. Immediato è stato l’intervento della polizia penitenziaria che in poco tempo è riuscito a bloccare l’uomo per strada.