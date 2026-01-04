Ragusa, perdita di metano vicino a Le masserie: chiusa la sp 25

04/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco di Ragusa sono al lavoro sulla strada provinciale 25, in prossimità del centro commerciale Le masserie, per una perdita di metano. Dovuta alla rottura di un tubo, a causa di uno scavo per i lavori di ripristino di una linea elettrica di media tensione. Sul posto anche personale specializzato della ditta di distribuzione Italgas, per riparare la perdita e permettere la riapertura della sp 25. Arteria che, al momento, rimane chiusa, con gli accessi presidiati dalla polizia. I vigili del fuoco hanno operato con acqua nebulizzata per diradare la concentrazione del gas disperso.
AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11:
I vigili del fuoco comunicano che è stata da poco riaperta la viabilità che conduce al centro commerciale. Mentre rimane chiusa, per il cantiere, la corsia di destra della via Achille grandi, direzione Marina di Ragusa-Ragusa. Sul posto rimane il personale dei vigili del fuoco, fino alla conclusione della operazioni di ripristino.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze