Dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco di Ragusa sono al lavoro sulla strada provinciale 25, in prossimità del centro commerciale Le masserie, per una perdita di metano. Dovuta alla rottura di un tubo, a causa di uno scavo per i lavori di ripristino di una linea elettrica di media tensione. Sul posto anche personale specializzato della ditta di distribuzione Italgas, per riparare la perdita e permettere la riapertura della sp 25. Arteria che, al momento, rimane chiusa, con gli accessi presidiati dalla polizia. I vigili del fuoco hanno operato con acqua nebulizzata per diradare la concentrazione del gas disperso.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11:

I vigili del fuoco comunicano che è stata da poco riaperta la viabilità che conduce al centro commerciale. Mentre rimane chiusa, per il cantiere, la corsia di destra della via Achille grandi, direzione Marina di Ragusa-Ragusa. Sul posto rimane il personale dei vigili del fuoco, fino alla conclusione della operazioni di ripristino.