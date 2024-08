Palermo, un ragazzo è stato azzannato da un pitbull

Catturato dagli agenti della polizia municipale il cane che ieri nella zona del Forum a Palermo ha azzannato un ragazzo. Si tratta dell’ennesima aggressione nel giro di poche ore. Questa mattina la polizia municipale si è recata nella zona per acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire all’eventuale proprietario.

«Abbiamo motivo di ritenere che il pitbull, prelevato dal nostro servizio del canile municipale, sebbene vagante e non microchippato, sia in realtà un cane padronale non vigilato – dice l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli – La cosa stessa è accaduta qualche giorno addietro al Foro Italico. Alla luce degli ultimi episodi, è mia intenzione mettere in campo una task force, con il nucleo Benessere animale e cinofilo della polizia municipale, per aumentare i controlli all’interno dei quartieri e per verificare che i molossoidi siano tutti microchippati».