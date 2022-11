Ragalna, sospeso un dipendente dell’ufficio postale. Accusato di avere truffato un’utente

A Ragalna, in provincia di Catania, un dipendente dell’ufficio postale è indagato per truffa e per questo è stato sospeso dal servizio pubblico per sei mesi. La misura cautelare, disposta dal tribunale di Catania, è stata eseguita dai carabinieri e segue gli accertamenti relativi a una vicenda accaduta a settembre del 2021. L’uomo, 36 anni, avrebbe indotto una 43enne a versare una somma di cento euro per una mora che non sarebbe stata dovuta. Le indagini si sono basate anche sulla testimonianzza di altri dipendenti e utenti dell’ufficio postale.