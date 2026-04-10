Palermo, sequestrati dai Nas 4,5 quintali di prodotti ittici

10/04/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Quattro quintali e mezzo di prodotti ittici sequestrati dai Nas a Palermo per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Stesso motivo per cui i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno chiuso un vivaio di vongole e ostriche sempre a Palermo.

Le verifiche dei Nas

Nell’ambito della strategia di controllo nazionale sulla filiera dei prodotti ittici, i Nas di Palermo hanno condotto, negli ultimi giorni, una vasta operazione di verifica. Finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Le attività ispettive, estese dal commercio all’ingrosso alla ristorazione, hanno permesso di riscontrare numerose violazioni. Riguardanti la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo (Haccp), il mancato rispetto della tracciabilità e il degrado strutturale dei locali.

Controlli per l’epatite A

In collaborazione con il personale veterinario dell’azienda sanitaria locale, sono stati eseguiti campionamenti sui prodotti ittici. Prodotti esposti per la vendita in uno dei mercati rionali della provincia di Palermo. Campionamenti mirati per escludere la presenza di agenti patogeni e virus, con particolare riferimento all’epatite A.

Vongole e ostriche non conformi

È stato individuato e sequestrato un intero vivaio che versava in precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali. All’interno della struttura è stato rinvenuto un ingente quantitativo di vongole veraci ed ostriche non conformi. L’attività è stata sospesa fino al ripristino dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

In un supermercato è stata accertata la mancanza di idonee celle frigorifere per la corretta conservazione del pescato. In due esercizi di ristorazione, i militari hanno individuato prodotti ittici non tracciati o detenuti in forma anonima. Per uno degli esercizi è scattato anche il sequestro di un’area della struttura risultata abusivamente ampliata.

Oltre quattro quintali di prodotti ittici sequestrati a Palermo

È di oltre 4,5 quintali di prodotti ittici sequestrati il bilancio complessivo dell’operazione dei Nas a Palermo. Prodotti che sono stati immediatamente avviati alla distruzione poiché giudicati potenzialmente nocivi per la salute pubblica. Sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un valore totale di circa 11mila euro. L’attività dei Nas prosegue su tutto il territorio di competenza per prevenire condotte illecite nel settore agroalimentare e tutelare la trasparenza del mercato a favore della cittadinanza.

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