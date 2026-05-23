Foto di carabinieri

Un uomo di 51 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Messina Centro con l’accusa di atti sessuali con minore ai danni della figlia della propria compagna. L’inchiesta è nata nell’ambito della collaborazione tra l’Arma e gli istituti scolastici del territorio, dopo che era emersa la possibilità che una studentessa potesse essere vittima di abusi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la segnalazione ha fatto scattare immediati approfondimenti da parte dei militari, che hanno avviato attività di monitoraggio e accertamenti per verificare la situazione e tutelare la minore.

Il blitz a Zafferia

Le indagini hanno portato, nella serata di ieri, all’intervento dei carabinieri in una zona isolata di Zafferia, frazione della città di Messina. Qui i militari avrebbero sorpreso il 51enne appartato in auto con la ragazza mentre, secondo l’accusa, stava abusando di lei. L’uomo è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma per le procedure di rito. Successivamente è stato trasferito nel carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La minore affidata al padre

Dopo l’intervento dei carabinieri, la minore è stata affidata al padre e accompagnata in ospedale per gli accertamenti sanitari e il supporto necessario. Gli investigatori stanno proseguendo le indagini per ricostruire eventuali episodi precedenti e chiarire tutti gli aspetti della vicenda.