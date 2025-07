Parcheggi gratis negli ospedali siciliani: la proposta di un deputato regionale

«Tutelare i pazienti ricoverati e i loro familiari, garantendo un accesso più equo e solidale alle strutture sanitarie pubbliche siciliane». La proposta arriva dal deputato regionale di Grande Sicilia Ludovico Balsamo che annuncia l’intenzione di presentare all’Assemblea regionale un disegno di legge dal titolo Norme a garanzia del diritto di accesso non oneroso presso le strutture ospedaliere pubbliche regionali. L’obiettivo sarebbe quello di provare a «contenere i costi per la sosta nei parcheggi ospedalieri che rappresentano spesso un ulteriore aggravio economico per famiglie già provate dalla malattia». Un tema che è balzato alla cronaca negli ultimi giorni con un video di minacce al sindaco di Catania Enrico Trantino pubblicato da un 50enne catanese che si è ritrovato le ganasce all’auto lasciata in divieto di sosta vicino al Policlinico di Catania. Un primo contenuto social a cui ne è poi seguito un secondo in cui il 50enne passa dalle scuse alle accuse al primo cittadino.

Adesso, la proposta avanzata all’Ars dal deputato Ludovico Balsamo prevede l’introduzione di esenzioni totali per i familiari di pazienti ricoverati oltre le 48 ore, per chi assiste pazienti oncologici, cronici o sottoposti a terapie cicliche e per i soggetti con invalidità superiore al 66 per cento. Nel disegno di legge inoltre sarebbe garantita la gratuità per le prime due ore per tutta l’utenza, con tariffe calmierate per le ore successive. «È nostra intenzione – spiega Balsamo – ascoltare gli attuali direttori generali della maggior parte degli ospedali per capire quali sono le necessità e le esigenze da parte delle strutture nella gestione dei parcheggi».

«Indubbiamente – aggiunge il deputato di Grande Sicilia – ci sono dinamiche economiche e organizzative da valutare. In ogni caso, la norma, qualora approvata dal parlamento, entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. Non intendiamo danneggiare alcun privato né mettere in crisi l’organizzazione ospedaliera», assicura. Il testo del ddl sarà oggetto di un percorso di confronto con gli operatori sanitari e i soggetti coinvolti nella gestione logistica e amministrativa degli ospedali, per favorire un’applicazione equilibrata e sostenibile della norma.