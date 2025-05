A Catania una settimana formativa che prepara i giovani al futuro: «Per imparare ciò che nessuno insegna»

L’associazione Prometeo Ets annuncia l’apertura delle candidature per la terza edizione del Prometeo

program campus, il percorso formativo intensivo rivolto ai giovani tra i 15 e i 20 anni che si terrà dal 30

giugno al 6 luglio 2025 negli spazi di Isola Catania, all’interno di Palazzo Biscari. Dopo il successo delle edizioni precedenti, questo innovativo programma formativo, il cui motto è Impara tutto quello che nessuno ti insegna torna con la sua terza edizione per offrire un’esperienza immersiva di sette giorni all’insegna della crescita personale e professionale, con l’obiettivo di integrare e rafforzare l’educazione scolastica tradizionale con una visione concreta supportata da imprese e aziende del territorio.

Grazie alla collaborazione con partner e sponsor, l’associazione mette a disposizione 24 borse di studio del valore di 2500 euro ciascuna, a copertura totale dei costi del Campus, per garantire l’accesso a una

formazione di qualità indipendentemente dalla situazione economica di partenza. La selezione avverrà

attraverso un processo strutturato che valuterà, oltre all’Isee, anche il percorso accademico e soprattutto le motivazioni e il potenziale di crescita dei candidati.



Il campus offrirà 60 ore di formazione tra lezioni frontali, testimonianze e laboratori pratici, tenuti da

imprenditori, docenti universitari e professionisti di alto profilo. I partecipanti svilupperanno competenze

fondamentali in diverse aree: leadership e teamwork, marketing e comunicazione, wellness e selfcare,

business e financial mindset. Al termine del percorso, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di fine corso che certificherà le competenze acquisite durante questa intensa settimana formativa. Le candidature sono aperte a tutti i giovani tra i 15 e i 20 anni, che possono inviare la propria richiesta

attraverso il form di candidatura presente sul sito ufficiale del programma (www.prometeoprogram.com) entro l’8 giugno 2025. Le iscrizioni sono già aperte e la graduatoria finale verrà pubblicata entro il 15

giugno 2025.



Il Prometeo program campus non è solo un’esperienza formativa, ma anche un’occasione per costruire

una rete di contatti, conoscere professionisti e aziende, acquisire competenze trasversali e confrontarsi con esperti di diversi settori. «Il Prometeo program campus rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani che vogliono investire sul proprio futuro – commenta Giancarlo Sciuto, presidente dell’associazione Prometeo Ets – sviluppando competenze essenziali per il mondo del lavoro e per la loro crescita personale. Grazie al supporto di imprenditori, professionisti e docenti, anche quest’anno – aggiunge – siamo pronti a offrire un’esperienza progettata per stimolare il pensiero critico, la leadership e la capacità di innovare».

«Crediamo che il talento vada sostenuto e valorizzato – afferma la vicepresidente dell’associazione Prometeo Ets Sonia Castelli – indipendentemente dal contesto economico di partenza, promuovendo la motivazione e l’eccellenza. Il nostro obiettivo è fornire gli strumenti necessari ai giovani per distinguersi, avere il coraggio di mettersi in gioco ed essere pronti a fare la differenza nella società di domani». Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura, è possibile visitare il sito ufficiale del

Prometeo program: www.prometeoprogram.com