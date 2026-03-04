Foto di Sac spa

La città Metropolitana di Catania comunica la chiusura al transito veicolare e pedonale di alcuni tratti delle strade provinciali 55 e 69/I, in territorio di Catania. Il provvedimento, con decorrenza immediata e fino al 31 maggio 2026, si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) relativi all’interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Fontanarossa.

«Sarà comunque sempre garantito il transito ai residenti, ai titolari delle attività commerciali presenti nell’area e ai mezzi di soccorso – si legge nella nota inviata alla stampa – I segnali stradali sul luogo indicano le deviazioni. In prossimità dei cantieri vige il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso. La RFI provvederà all’installazione e alla manutenzione della segnaletica temporanea e di cantiere, nonché alla vigilanza necessaria a tutela della sicurezza pubblica e privata».