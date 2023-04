Violenza sessuale a Trapani, rinviato a giudizio un 37enne

È stato inviato a giudizio il 37enne Francesco Paolo Anguzza accusato di avere violentato una donna su una panchina delle Mura di Tramontana a Trapani. La violenza è avvenuta la notte del 25 novembre. La vittima, che tramite il suo avvocato Fabio Sammartano si è costituita parte civile nel processo, è una 44enne senza fissa dimora di origini ucraine che ha riportato delle lesioni permanenti all’apparato genitale. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, a incastrare l’uomo sarebbero state alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Dopo la decisione del giudice per l’udienza preliminare, il processo inizierà il 24 maggio nel tribunale di Trapani in composizione collegiale. Intanto, il 37enne imputato resta detenuto in carcere.