Priolo Gargallo: guida contromano e danneggia l’auto dei carabinieri per sfuggire al posto di blocco

Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi e oggetti atti a offendere. I militari hanno cercato di fermare il 39enne che, a bordo di uno scooter, guidava contromano in una via del centro abitato di Priolo Gargallo. L’uomo, invece di fermarsi, è scappato. Nella fuga ha anche danneggiato l’auto dei carabinieri che, subito dopo, lo hanno raggiunto e bloccato. Il 39enne – ora ai domiciliari – è stato multato per 6.000 euro in quanto non aveva l’assicurazione e la patente, mentre il motorino è stato sequestrato.