Priolo Gargallo, accoltella alla gamba il guidatore di un bus: arrestato 31enne

È un autista di bus l’uomo ferito ieri a Priolo Gargallo, nel Siracusano. In serata, la polizia ha arrestato un 31enne, residente nello stesso Comune, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato, colpendolo alla gamba, il guidatore di un autobus di linea in servizio nello stesso Comune. La vittima – trasferita all’Umberto I di Siracusa in gravi condizioni – è stata giudicata guaribile in 15 giorni. L’arma del tentato delitto è stata trovata e sequestrata dalla polizia, ma restano ancora da chiarire l’esatta dinamica e i motivi del gesto. In base a quanto appreso nell’immediatezza, sembra che l’aggressore, dopo aver incontrato la vittima, lo abbia prima aggredito verbalmente, per poi colpirlo. I primi sospetti ricadono su dissidi di natura economica.