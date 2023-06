La prima volta a… Catania: un libro scritto da 20 autori. Presentazioni giovedì e domenica

La prima volta non si scorda mai. E quando si tratta dell’incontro con una città, i ricordi custoditi nel tempo possono essere rivissuti, raccontati e trasformati attraverso un’antologia. Questo è il caso del libro La prima volta a… Catania il diario intimo scritto da 20 autori, pubblicato da Edizioni della Sera. Il volume pubblicato da pochissime settimane e già presente in tutte le librerie italiane, è stato curato dai giornalisti Daniele Di Frangia e Daniele Lo Porto che hanno coinvolto venti catanesi doc o d’adozione, giornalisti e scrittori, docenti, avvocati e intellettuali che, tra racconti di fatti reali o favoleggiati, hanno descritto il personale e intimo rapporto con la città dell’Elefante.

Il progetto editoriale è stato lanciato dall’editore indipendente Stefano Giovinazzo con l’obiettivo di far conoscere alcune tra le più belle città d’Italia attraverso racconti originali, vere e proprie dichiarazioni d’amore. La prima presentazione a Catania – moderata da Ruggero Sardo nella doppia veste di presentatore e autore dell’antologia -, si svolgerà giovedì 15 giugno alle 17.30 al Bookstore Mondadori di piazza Roma. Domenica 18 giugno alle 18.00, il volume sarà presentato alla libreria Cavallotto di Viale Ionio.

Centosessanta pagine dalla lettura tutta d’un fiato per la brevità dei contenuti, frammenti di vite vissute che esprimono la familiarità con i luoghi del cuore. I testi viaggiano fluidi tra riti e tradizioni, modi di vivere e di talìari, tra banchi della pescheria e i quartieri rappresentativi di una Catania amata e a volte, odiata. Tra i profumi, le parole in dialetto necessarie che altrimenti non trasferirebbero il concetto originale (con nota esplicativa a fine volume), La prima volta a… Catania è un concentrato di emozioni, cartoline dei ricordi con impresse le memorie del cuore. È uno scrigno che rievoca ritratti inediti di luoghi e personaggi.

La prefazione a cura di Francesco Foti, di per sé un testo che ben s’innesta nell’antologia, profuma di selz, limone e sale (e i catanesi sanno quanto sia importante questo connubio di sapori per combattere l’arsura estiva siciliana). Parole che impreziosiscono il volume che narra le prime volte vissute con sensibilità diverse perché Catania è totalizzante e crea dipendenza, positiva. Gli autori Pasquale Almirante, Francesca Calì, Valentina Carmen Chisari, Daniele Di Frangia, Simona D’Urso, Rosario Faraci, Alessandra Fassari, Salvatore Massimo Fazio, Concetto Ferrarotto, Lina Gandolfo, Antonio Iacona, Giusi Lo Bianco, Daniele Lo Porto, Katya Maugeri, Pina Mazzaglia, Mariagrazia Miceli, Gaetano Perricone, Ruggero Sardo, Simone Toninato, Annamaria Zizza, hanno descritto una Catania dalle mille sfaccettature.