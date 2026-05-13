Foto profilo pagina Facebook Renato Schifani

Gradimento presidenti di Regione, Schifani si conferma ultimo in classifica

13/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Da un lato Renato Schifani, che mantiene la sua posizione in fondo alla classifica, dall’altro Massimiliano Fedriga, che è il governatore più apprezzato dagli italiani. Secondo un sondaggio Swg, il presidente del Friuli Venezia Giulia si colloca al primo posto con il 65 per cento dei consensi, in crescita rispetto all’anno precedente. Subito dietro si piazza il governatore del Veneto, mentre il dato più significativo riguarda la presenza di ben tre presidenti del Sud tra i primi cinque della classifica.

Il Sud nella top five ma della Sicilia non c’è traccia

Completano infatti la parte alta della graduatoria Roberto Occhiuto (Calabria) al terzo posto con il 53 per cento, Antonio Decaro (Puglia) al quarto con il 51 per cento e Roberto Fico (Campania) al quinto con il 47 per cento.

Chi sale e chi scende

Nelle posizioni successive si trovano, tra gli altri, Michele De Pascale e Stefania Proietti a pari merito, mentre nella parte bassa della classifica figurano Francesco Rocca e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, rispettivamente al 29 per cento e al 25 per cento. Un quadro che fotografa equilibri territoriali ancora marcati, ma con segnali di crescita per alcuni governatori del Mezzogiorno.

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