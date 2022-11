Premio Isola Sicilia 2022 a Dala Nasser. Laneri (Fondazione Oelle): «Un modo per approfondire la ricerca»

E’ andato a Dala Nasser il premio Isola Sicilia 2022. Il riconoscimento, nato dalla collaborazione tra Artissima, la più importante fiera d’arte contemporanea d’Italia, e la Fondazione Oelle Mediterraneo Antico di Acicastello, è stato assegnato all’artista nata in Libano «per la portata della sua ricerca sull’idea di affrontare l’astrazione come territorio politico». Con questa motivazione la giuria internazionale composta da Etienne Bernard, direttore FRAC Bretagne a Rennes, Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci di Prato, e Francesca Guerisoli, direttrice del MAC Contemporary Art Museum di Lissone, hanno premiato «la sua ambizione di sviluppare un’opera tanto tangibile quanto poetica. Ritiene inoltre che la residenza in Sicilia le darà l’opportunità di ampliare ulteriormente il suo lavoro che è un arcipelago profondamente personale e relazionale».

Dala Nasser, classe 1990, si è diplomata a Londra e ha già nel suo curriculum la partecipazione a numerosi appuntamenti espositivi in Europa e in America. Anche per questo il premio Isola Sicilia, format esperienziale dedicato agli “artisti naviganti” del terzo millennio atto a valorizzare la ricerca artistica contemporanea indirizzata al campo delle arti visive, fotografia, video, sound art e altro, ha inteso valorizzare il suo talento. «Per noi di Fondazione Oelle – ha dichiarato la presidente Ornella Laneri – dopo appena cinque anni di lavoro, è uno straordinario riconoscimento essere invitati alla più importante fiera d’arte italiana con il nostro premio Isola Sicilia 2022. La vincitrice, Dala Nasser, avrà l’opportunità di vivere una residenza da noi ad Aci Castello durante la quale potrà approfondire la sua ricerca sul concept Sicilia, Isola tra le Isole. Al termine della residenza, produrremo e organizzeremo una mostra, che sarà accolta in una delle location etnee nelle quali la nostra Fondazione è solita operare».