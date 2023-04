Troppi pregiudicati alla sfilata dei cavalli per la Madonna del Castello. Questore annulla evento

«Non sussistono adeguate garanzie a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica». È per questo motivo che il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, ha vietato la sfilata dei cavalli che accompagna la processione della Madonna del Castello, in programma domani a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. «Dagli accertamenti esperiti sugli elenchi dei cavalieri e dei proprietari dei cavalli presentati è risultata la partecipazione all’evento di soggetti con numerosi e rilevanti precedenti penali, tra i quali reati contro la persona e reati inerenti la criminalità di tipo mafioso – scrive il questore di Agrigento – Il percorso individuato per lo svolgimento della manifestazione non è strutturato in maniera da evitare il rischio di imbizzarrimento dell’animale e non è stata assicurata l’assistenza di un veterinario, né è pervenuta alcuna assicurazione con riferimento alle misure di profilassi veterinaria e di benessere degli equini».