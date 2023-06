Pozzallo, evade quattro volte in due settimane: una 36enne è finita in carcere

È evasa per ben quattro volte, in meno di due settimane, dagli arresti domiciliari. I carabinieri di Pozzallo, in provincia di Ragusa, hanno arrestato una donna di 36 anni che si trovava già ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. La donna di origini marocchine era già stata arrestata il 10 maggio, a Siracusa, per una rapina ai danni di una anziana. Qualche settimana dopo, era stata denunciata dai carabinieri di Pozzallo per un’altra rapina questa volta ai danni di un panificio. Questa volta, la 36enne è stata arrestata e portata nel carcere di piazza Lanza a Catania.