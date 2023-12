Giarre, si fingono poliziotti impegnati in un posto di blocco ma sono dei ladri: rubati 6000 euro

Scoperto un covo a Giarre (in provincia di Catania) con nove chili di marijuana e diverse auto rubate. Tutto sarebbe partito dal racconto di un autista che avrebbe denunciato di essere stato vittima di una rapina mentre si trovava nella zona industriale di Giarre. L’uomo avrebbe raccontato di essere stato fermato da tre uomini con delle mascherine chirurgiche in viso e a bordo di una Fiat Panda. I tre, usando un lampeggiante blu, la paletta (con scritto Polizia municipale di Messina) e la pistola tipiche delle forze d’ordine, avrebbero finto un posto di blocco rubandogli oltre 6.000 euro.

Materiali che sono stati ritrovati dai carabinieri in un garage sotterraneo di un palazzo di via Romagna, all’interno di uno zainetto. Le perquisizioni a tappeto dei garage hanno portato alla scoperta di diverse buste di marijuana e a una Renault Captur. L’auto era stata rubata qualche giorno prima a Giarre, ancora integra, ed è stata restituita al proprietario. In un altro box auto, invece, è stata trovata la carcassa di una Fiat Panda bianca, con tutta probabilità utilizzata la sera della rapina. Mentre il lampeggiante e la paletta sono stati rubati la settimana precedente al personale della polizia municipale di Messina. Proseguono le indagini per identificare gli autori della rapina e di chi ha nascosto la droga.