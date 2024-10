Catania, al concorso per i vigili urbani i parcheggi gestiti dai posteggiatori abusivi. «Una barzelletta»

I parcheggiatori abusivi che si occupano dei posteggi a Catania. Una scena alla quale, purtroppo, si è abituati nonostante segnalazioni, denunce e arresti operati dalle forze dell’ordine. In questo caso, però, la vicenda assume contorni surreali se gli stalli in questione sono quelli all’esterno del PalaCatania, struttura nella quale si svolge il concorso per i futuri vigili urbani del Comune. La denuncia, con tanto di video pubblicato sui social, arriva attraverso Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale del Movimento 5 stelle. «Incredibile ma vero. Il candidato si reca al PalaCatania e chi si occupa dei parcheggi? I posteggiatori abusivi. Dove sono i controlli?», si chiede Bonaccorsi nel video pubblicato online. «Questa è una barzelletta – continua il consigliere – Ho ricevuto il video tramite un messaggio privato su Facebook nel quale mi chiedevano di renderlo pubblico. Queste cose possono accadere solo ed esclusivamente a Catania». Subito dopo il video, che mostra la ripresa in cui si vedono due uomini che aiutano gli automobilisti nelle manovre per parcheggiare.