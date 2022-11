Poste Italiane, a Milo la presentazione di un francobollo dedicato a Franco Battiato

Con il via libera del ministero delle Imprese e del made in Italy, l’istituto poligrafico zecca dello Stato ha emesso un francobollo dedicato a Franco Battiato. Venerdì 25 novembre, alle 10, il francobollo, appartenente alla serie tematica Le Eccellenze Italiane dello Spettacolo, verrà ufficialmente presentato presso gli uffici postali di Milo – in via Carlo Parisi – , dove sarà anche attivato, a cura di Poste Italiane, il servizio filatelico con annullo. Subito dopo, nel centro servizi di Milo, si svolgerà un incontro a cui prenderanno parte il sindaco Alfio Cosentino, la vicesindaca Maria Concetta Cantarella, la Sovrintendente ai Beni culturali di Catania, Donatella Aprile, i sindaci del comprensorio ionico etneo, il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina, il presidente della Pro Loco di Milo, Alfredo Cavallaro e altre autorità civili, militari, religiose e rappresentanti delle istituzioni scolastiche del territorio.