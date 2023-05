Portopalo di Capo Passero, la sindaca è Rachele Rocca

Per soli cinque voti, è stata eletta sindaca di Portopalo di Capo Passero (nel Siracusano) la 29enne Rachele Rocca. Cinque preferenze in meno sono quelle che hanno decretato il secondo posto per la candidata Loredana Baldo. Una ottantina di voti la differenza con il terzo ormai ex aspirante primo cittadino Giuseppe Mirarchi che, nel 2018, era stato sfiduciato da sindaco. Nel centro più a sud della provincia di Siracusa e dell’intera isola a indossare la fascia tricolore è stata Rocca che, di recente, da consigliera comunale è stata coinvolta (ed è attualmente indagata) in un’inchiesta per tentata concussione. Insieme a lei ai domiciliari erano finiti il padre Antonino Rocca (che era già stato consulente del sindaco) e il collega di scranno Corrado Lentinello.