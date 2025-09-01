Tre denunciati per furti di merce nei semirimorchi al porto di Catania

01/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Stato ha denunciato tre uomini, due pregiudicati di 34 e 41 anni e un incensurato di 64, tutti catanesi, accusati di furto aggravato in concorso ai danni di semirimorchi posteggiati nell’area portuale. Le indagini sono scattate dopo una serie di colpi messi a segno negli ultimi mesi. I ladri prendevano di mira semirimorchi in transito, carichi di collettame, parcheggiati nelle zone a ingresso limitato del porto, circostanza che ha fatto ipotizzare da subito il coinvolgimento di persone con accesso autorizzato.

Grazie alla visione incrociata delle immagini di videosorveglianza interne ed esterne allo scalo, gli agenti hanno individuato i presunti responsabili: tre dipendenti di una ditta di autotrasporti. I poliziotti hanno ricostruito il loro modus operandi: mentre uno faceva da palo a bordo della motrice, gli altri due depredavano rapidamente i mezzi carichi di merce.

Durante un controllo, sono state trovate confezioni di alimenti e detersivi all’interno dei trattori utilizzati dal 34enne e dal 41enne, poi sequestrate. I due autisti pregiudicati sono stati così denunciati anche per ricettazione. Secondo gli inquirenti, i furti avrebbero garantito un guadagno di svariate migliaia di euro grazie alla rivendita di derrate alimentari, deodoranti, piccoli elettrodomestici e materiale di facile smercio.

