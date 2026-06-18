Portalettere aggredita durante una consegna a Catania

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Una portalettere di Poste Italiane è stata aggredita nei giorni scorsi mentre effettuava una consegna in un condominio della zona di viale Ionio, a Catania. La lavoratrice è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

La denuncia del sindacato

A intervenire sull’episodio è stato Simone Summa, segretario territoriale di Ugl Comunicazioni, che ha definito l’accaduto un fatto grave. Il sindacato evidenzia come i portalettere siano spesso costretti ad accedere a condomini e proprietà private per raggiungere cassette postali non facilmente accessibili dalla strada, con un conseguente aumento dei rischi durante il lavoro.

«Servono maggiori tutele»

Secondo la Ugl, la vicenda ripropone il tema della sicurezza dei lavoratori impegnati nei servizi pubblici. Il sindacato ha annunciato che porterà il caso nelle sedi competenti chiedendo un rafforzamento delle misure di tutela per il personale del recapito e maggiori controlli sul territorio.