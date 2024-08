Disforia di genere, al policlinico di Messina attivato un ambulatorio dedicato

Al policlinico universitario di Messina è stato attivato un ambulatorio dedicato alla disforia di genere. «Si tratta di un percorso assistenziale pensato per chi sta attraversando difficoltà a strutturare la propria identità personale e di genere», fa sapere con una nota l’Unità operativa complessa di Psichiatria dell’Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina. La disforia di genere – o disturbo dell’identità di genere – indica la condizione per cui una persona non si identifica con il proprio sesso biologico. Il servizio attivato al policlinico di Messina «prevede visite psichiatriche e psicologiche con valutazioni specifiche. Vengono eseguiti – continua la nota – test psicologici e rilasciate quelle certificazioni necessarie per proseguire con percorsi assistenziali dedicati. Nei casi in cui vi è un disagio psicologico o psicopatologico – sottolinea il policlinico – il paziente può contare su percorsi terapeutici e di psicoterapia».

«Negli ultimi tempi – dice la professoressa Anna Muscatello, che dirige il reparto di Psichiatria del policlinico – abbiamo lavorato per poter offrire assistenza a chi sta attraversando una fase molto delicata della vita e necessita di un supporto specialistico. È anche il risultato delle esperienze vissute durante il nostro lavoro quotidiano – continua Muscatello – dove emergono spesso fragilità sul tema dell’identità di genere che necessitano di supporto, specie perché coinvolgono giovanissimi e tante famiglie». A coordinare l’attività dell’ambulatorio per l’area psichiatrica è il professore Gianluca Pandolfo e per l’area psicologica la professoressa Carmela Mento, insieme a due specializzande: le dottoresse Silvia Crudo e Gaia Garofalo.

Per accedere all’ambulatorio è necessario prenotare tramite numero verde 800332277 (per le chiamate da rete fissa) e 09411898059 (per le chiamate da cellulare), dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 7 alle 14.