La giunta regionale adotta il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, Schifani: «Chiusura delle discariche e realizzazione dei termovalorizzatori»

Nella seduta di stamattina la giunta regionale «ha apprezzato l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia», dice una nota della Regione. «Contestualmente – prosegue la nota – il presidente della Regione, Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, ha firmato l’ordinanza che adotta il Piano. La responsabilità del procedimento – conclude la nota della Regione – resterà in capo all’apposito Ufficio speciale». «Per la realizzazione dei termovalorizzatori occorreva che la Sicilia fosse quanto meno dotata di un Piano rifiuti, cosa che non aveva – commenta Schifani – Oggi, dopo un lungo iter e tanta attività, lo abbiamo adottato. Da domani si passa alla fase concreta: progettazione, realizzazione, gestione. Chiusura delle discariche».