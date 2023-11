Il «pizzaiolo d’avanguardia» de Al Vicolo di Catania vince il Master pizza champion

La Sicilia trionfa al Master pizza champion con la squadra etnea di Al Vicolo group. Nel primo e unico talent dedicato alla pizza, sul gradino più alto del podio è salito Marco D’Arrigo, pizzaiolo catanese in forza alla pizzeria Al Vicolo Pizza&Vino di Catania. Gli ingredienti segreti per la vittoria del programma talent televisivo su Sky sono stati abbinamenti gustosi e cotture performanti ma soprattutto il rispetto delle materie prime locali. Un mix di nuove tendenze e antiche tradizioni con un’attenzione particolare per le competenze nel marketing e nel packaging. Una vittoria che è arrivata dopo un testa a testa con un altro partecipante siciliano. «A colpire particolarmente – dice D’Arrigo a MeridioNews – è stata la mia pizza dolce che prendeva spunto dal cannolo siciliano. Per realizzarla ho utilizzato tutti prodotti tipici locali: dalla ricotta di pecora al pistacchio di Bronte che era anche nell’impasto».

Un successo che è motivo di orgoglio per i tre imprenditori siciliani che hanno fatto della pizza una missione professionale: Lucio Ferlito, Angelo Scaringi e Francesca Frazzetto. «Siamo davvero orgogliosi – commentano i manager di Al Vicolo group – Per noi è l’ennesima conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Ai nostri professionisti trasferiamo innovazioni produttive, tecniche e trasformazioni sulle materie prime, determinazione nel raccontare la propria passione attraverso un prodotto amato da tutti. Ma anche condivisione e lavoro di squadra, aggiornamento costante, ricerca e sviluppo, rispetto per il prodotto, sostenibilità ambientale ed etica nelle scelte, capacità di adattamento per affrontare tutte le difficoltà che ogni giorno possono presentarsi nel nostro cammino di crescita. Proprio come in un pressure-test – continuano – dove vince chi riesce a gestire al meglio le difficoltà, padroneggiando gli imprevisti con competenza. I nostri sono pizzaioli d’avanguardia, proprio come D’Arrigo. E non possiamo che esserne fieri. Questa è una vittoria del team, un premio per l’impegno di tutti».

Al Vicolo è una realtà nata nel 2012 e D’Arrigo è nel team sin dall’avvio della startup. In poco più di dieci anni è riuscita a ritagliarsi un posizionamento nei percorsi turistici food a Catania e come punto di riferimento della ristorazione siciliana con segnalazioni nella guida del Gambero Rosso, masterclass d’autore, e premi in molteplici guide del Touring. Con oltre cento dipendenti, è specializzata nelle lavorazioni gluten free, grazie alle competenze acquisite da chef Lucio Ferlito.