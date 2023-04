Pistola e 13 chilogrammi di marijuana a casa. Arrestato figlio di un boss del clan Cappello

La squadra Lupi dei carabinieri, in forza al Nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, ha arrestato il figlio 25enne incensurato di un noto esponente del clan Cappello-Bonaccorsi. Il giovane (di cui non è stato indicato il nome) è stato fermato a bordo di uno scooter Honda SH. È quindi scattata la perquisizione, durante la quale sono stati recuperati e immediatamente sequestrati una pistola Beretta modello 92 FS calibro 9×19 Parabellum con matricola abrasa, ovvero un’arma considerata da guerra e in uso alle forze di polizia, perfettamente funzionante, avvolta in una busta in plastica appoggiata sulla pedana del mezzo e 8 proiettili calibro 380, nascosti nella tasca destra dei jeans del ragazzo.

Vista la tipologia del ritrovamento, le ricerche sono successivamente state estese anche all’abitazione del fermato, un mini appartamento non molto distante, dove i carabinieri, non appena entrati, sono stati letteralmente inondati da un fortissimo odore di marijuana. Infatti in seguito all’ispezione degli ambienti della casa, i militari hanno rinvenuto ben 13,5 chilogrammi di marijuana-amensia, suddivisa in buste di plastica trasparente per il sottovuoto, dal valore sul mercato illegale al dettaglio di circa 135mila euro.