Il richiamo del pistacchio all’estero: Wise Equity entra nel capitale aziendale di Marullo

15/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una crescita non solo per l’azienda ma per tutto il territorio, con la firma di un accordo vincolante per l’investimento del fondo Wisequity VI nel capitale di Marullo spa. Mirato a sostenere la crescita dell’azienda e a consolidarne la leadership nella produzione di semilavorati e prodotti finiti a base di pistacchio. Continuando nel virtuoso percorso di espansione avviato dalla Famiglia Marullo, per portare l’oro verde di Sicilia anche nei mercati internazionali.

Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, ha scelto così di entrare a fare parte dell’azienda, apprezzando il lavoro compiuto negli anni e decidendo di sostenere un potenziale ancora da esprimere. A partire dal nuovo stabilimento produttivo di Belpasso, nel Catanese, inaugurato nell’estate 2024, che si affianca alla sede principale a Catania, allo stabilimento produttivo secondario di Bronte e alla filiale di approvvigionamento e prima lavorazione del pistacchio in Turchia. La sede di Belpasso ha già permesso di triplicare la capacità produttiva senza perdere l’altissima qualità dei prodotti. Sempre garantita ai numerosi clienti, dai grandi gruppi industriali alla GDO, sia in Italia che all’estero. Permettendo di chiudere l’anno finanziario 2025 (settembre-agosto) con un fatturato di oltre 60 milioni di euro: più del doppio degli ultimi due anni.

L’impegno di Wise Equity – il quinto in piccole e medie imprese italiane con il fondo Wisequity VI – porterà a un importante aumento di capitale, da utilizzare per rafforzare la capacità di acquisto della materia prima. Ma anche all’acquisizione di una quota di maggioranza, con il reinvestimento da parte della Famiglia Marullo e l’investimento di Domenico Sciortino, attuale amministratore delegato. Figure storiche che rimangono a garanzia della continuità gestionale della realtà imprenditoriale.

La raccolta del pistacchio (foto di Marullo)

«Fin da subito abbiamo molto apprezzato l’approccio industriale di Wise equity – spiega Biagio Marullo -. Nel mercato dei prodotti di pistacchio, Marullo è ormai un punto di riferimento indiscusso e siamo convinti che, insieme a Wise Equity e grazie al rafforzamento patrimoniale della società, taglieremo traguardi ancora più entusiasmanti». A colpire favorevolmente Wise equity sono stati «la qualità delle persone di Marullo, degli stabilimenti produttivi e del procurement network costruito nell’arco di decenni. Crediamo fortemente nel progetto e siamo pronti a supportare la Famiglia Marullo e il management team per proseguire insieme nel piano di espansione della società», aggiungono Davide Arrigoni, Edoardo Vaghi e Luigi Vagnozzi, che hanno seguito l’operazione per Wise equity.

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre 2025
