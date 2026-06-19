Bloccare i lavori della pista ciclabile in corso di realizzazione al Passiaturi di Catania e ripristinare i luoghi. È la decisione, dopo un incontro con un funzionario del Comune etneo, della Soprintendenza ai Beni culturali intervenuta dopo un esposto dell’avvocato Giuseppe Lipera. Bloccata la pista ciclabile del Passiaturi a Catania Un esposto, quello del legale, in cui si evidenziava […]
foto di Legambiente Catania
Catania, la Soprintendenza blocca i lavori della pista ciclabile del Passiaturi
Bloccare i lavori della pista ciclabile in corso di realizzazione al Passiaturi di Catania e ripristinare i luoghi. È la decisione, dopo un incontro con un funzionario del Comune etneo, della Soprintendenza ai Beni culturali intervenuta dopo un esposto dell’avvocato Giuseppe Lipera.
Bloccata la pista ciclabile del Passiaturi a Catania
Un esposto, quello del legale, in cui si evidenziava che l’area interessata «rappresenta storicamente, sotto il profilo paesaggistico, uno dei luoghi simbolo della città dalla forte connotazione storico-culturale». A lavori di ripristino effettuati, il Comune dovrà fornire una prova fotografica dell’intervento. Nella nota, la Soprintendenza ricorda che «l’aria in questione risulta assoggettata a vincolo paesaggistico» e che , quindi, «la valutazione della compatibilità dell’intervento spetta all’ufficio scrivente».