Più che tentare la fortuna, preferivano rubarla. Con il furto di oltre 300 biglietti della lotteria da un tabaccaio di Piedimonte Etneo, nel Catanese. Protagonisti tre uomini: un 29enne, un 39enne e 44enne denunciati dai carabinieri per furto con destrezza in concorso. Il caso comincia a giugno, quando la titolare di una tabaccheria denuncia di aver subito il furto di 318 biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea. A opera di tre persone che, sfruttando la confusione nel negozio, li avrebbero prelevati direttamente dal bancone.

Il rapido furto e le vincite intascate

La visione delle telecamere di videosorveglianza ha aggiunto dettagli alla dinamica: mentre il 39enne distraeva la titolare, il 44enne e il 29enne hanno inserito il braccio nella fessura del vetro nel bancone che divide i dipendenti dai clienti. Portando via biglietti dal valore di 1.590 euro. I tre sono poi andati via in auto, noleggiata a Reggio Calabria. E proprio nella città oltre lo stretto i ladri hanno validato 112 biglietti tra quelli rubati rubati, con vincite da 1.164 euro.