Piedimonte, scoperti con 5 chili di cocaina in auto e oltre 27mila euro a casa

07/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Oltre 5 chili di cocaina, nascosti nel cruscotto dell’auto al posto dell’airbag: è solo parte del sequestro eseguito a Piedimonte Etneo, nel Catanese. Dove la polizia ha arrestato e poi condotto in carcere due uomini di 41 e 45 anni, entrambi residenti nell’hinterland etneo, individuati come sospetti all’uscita del casello autostradale di Fiumefreddo. Dopo averli seguiti per un breve tratto, gli agenti li hanno poi fermati e perquisiti. Scoprendo così un vano nascosto nel cruscotto dal lato del passeggero. Dove, al posto dell’airbag, c’erano 5 panetti di cocaina da un chilo abbondante ciascuno. Sempre in auto, però, c’erano anche la chiave di un cancello automatico e quella per una porta blindata. Così gli agenti hanno deciso di controllare anche l’immobile corrispondente, trovando una busta di plastica con 1 chilo di marijuana e altri 100 grammi di cocaina. Oltre al materiale per pesare e confezionare. Ma, soprattutto, 27mila euro in contanti.

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