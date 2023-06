Piccolo e Bello, la quinta edizione nella cornice del monastero dei Benedettini

Dopo lo stop causa maltempo torna Piccolo e Bello. Una giornata per degustare e conoscere le espressioni più affascinanti del distretto enologico ed olivicolo etneo. Oltre 115 vignaioli e olivicoltori daranno vita alla manifestazione dedicata alle piccole realtà vinicole e olearie del vulcano. Per la prima volta l’appuntamento si svolge nella cornice del Monastero dei Benedettini di Catania in piazza Dante. L’imponente complesso artistico-monumentale accoglie nell’area del chiostro i banchi d’assaggio con le referenze dei produttori: bollicine, bianchi, rosati, rossi di varie annate, l’olio EVO delle cultivar locali, convogliando le declinazioni vulcaniche di un’area viva e pulsante che interagisce pienamente con chi la vive e la coltiva.