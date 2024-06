Catania, picchiano un disabile e rapinano l’amico che interviene per difenderlo: tre arresti

Avrebbero picchiato due uomini – un disabile e un amico intervenuto in sua difesa – per compiere due rapine in pochi minuti. L’episodio, per cui tre uomini sono stati arrestati dalla polizia, è avvenuto nel quartiere San Berillo vecchio di Catania. Tutti e tre sono accusati di rapina, lesioni personali aggravate e porto di strumenti atti a offendere.

Un primo indagato è un senzatetto di origine straniera che è stato bloccato dai poliziotti e portato in carcere. A un altro indagato, invece, il provvedimento restrittivo è stato notificato nel carcere dell’Ucciardone di Palermo dove è già detenuto. Il terzo uomo, che era andato all’estero, è stato bloccato pochi giorni dopo il suo rientro in Italia con la collaborazione della polizia di frontiera dell’aeroporto di Milano bMalpensa ed è stato poi trasferito nella casa circondariale di Busto Arsizio (in provincia di Varese, in Lombardia).

I fatti risalgono al mese di gennaio del 2023. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, un uomo di origine straniera avrebbe subito l’ennesima rapina da parte del gruppo di tre indagati – anche loro di origine straniera – perché avrebbe preso le difese di un connazionale disabile che era stato picchiato. Dopo avere richiesto l’intervento di un’ambulanza, la vittima si sarebbe imbattuta nel gruppo che lo avrebbe circondato, gli avrebbe spruzzato in viso uno spray urticante e lo avrebbe rapinato del marsupio con circa 300 euro, colpendolo quando avrebbe provato a difendersi. Per la vittima, trasportata in codice rosso in ospedale, la prognosi fu di trenta giorni.