Picchia la moglie davanti il figlio, arrestato 33enne a Palermo

Foto di Polizia

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per avere aggredito e picchiato la moglie, una donna di 37 anni. L’arresto è avvenuto dopo una segnalazione partita dalla stessa vittima, che avrebbe raccontato agli agenti una lunga storia di violenze domestiche subite nel tempo.

Secondo quanto riferito, l’ultimo episodio ha spinto la donna a chiedere aiuto. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato il marito, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso la donna, trasportandola in ospedale. La prognosi per le lesioni riportate è di sette giorni. La vittima, insieme al figlio minore, è stata trasferita in una struttura protetta, al sicuro da ulteriori minacce. L’uomo è stato posto in stato di arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.