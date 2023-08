Catania: già denunciato per violenza, picchia la compagna e minaccia di morte il padre

Era già stato denunciato ad aprile dalla convivente per lesioni personali e violenza privata; motivo per cui il 31enne catanese era affidato in prova ai servizi sociali. E, invece, avrebbe di nuovo picchiato la donna. Schiaffi al volto davanti anche ai propri genitori. Quando il padre ha annunciato di chiamare il numero unico per le emergenze, il 31enne ha preso un paio di forbici e si è scagliato contro di lui minacciando di ucciderlo. Riuscito a scappare fuori, il genitore ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Ai militari la ragazza ha raccontato di essere stata picchiata. Gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza l’hanno portata in ospedale per le cure del caso. Sia la donna che il padre del 31enne hanno deciso di sporgere querela, raccontando che gli atteggiamenti aggressivi dell’uomo non sarebbe mai finiti, nemmeno dopo l’affidamento in prova in seguito alle precedenti denunce. Il 31enne è stato arrestato e, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza.