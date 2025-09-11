Palermo: sale sull’autobus senza biglietto e picchia il controllore

Foto di pagina Facebook Amts Catania

Un uomo sull’autobus senza biglietto a Palermo ha aggredito il controllore dell’Amat. Il 44enne campano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza e lesioni a persona incaricata di un pubblico servizio. Tutto è iniziato quando il controllore ha chiesto il biglietto al passeggero. L’uomo, sprovvisto del titolo di viaggio, avrebbe reagito in modo furioso, scagliandosi con calci e schiaffi contro il dipendente dell’azienda che – di fronte alla mancanza del ticket – gli avrebbe intimato di scendere per procedere con la sanzione amministrativa.

Il controllore, nonostante le difficoltà, sarebbe riuscito a fare scendere l’aggressore. Una volta sceso, il 44enne avrebbe continuato a colpire con violenza la carrozzeria dell’autobus, costringendo anche l’autista a interrompere la corsa per preservare la sicurezza di tutti gli altri passeggeri. Sul posto, dopo una chiamata arrivata alla centrale operativa, sono arrivati i militari. Sentite le sirene, l’uomo sarebbe fuggito cercando di fare perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza del controllore e, grazie alla descrizione fornita, hanno avviato le ricerche che ha portato al rintraccio dell’indagato nelle vicinanze. L’uomo è stato bloccato e arrestato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.