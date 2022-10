Picanello, a fuoco un terreno: fiamme in deposito di elettrodomestici usati, distrutta un’auto (VIDEO)

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in un terreno in via Cavallaro, all’altezza del civico 44, nel quartiere Picanello, nei pressi del campo scuola. Le alte fiamme superano il muro di cinta e hanno invaso lo stabile accanto al terreno che, dalle prime ricostruzioni, sembra essere un deposito di elettrodomestici usati. L’incendio ha anche distrutto un’auto parcheggiata in strada, minacciando un altro mezzo. La densa colonna di fumo nero, probabilmente provocata dal tipo di materiale avvolto dalle fiamme, ha invaso la strada e risulta visibile a grande distanza. Sul posto, agenti di polizia e vigili del fuoco stanno cercando di mettere in sicurezza l’area.