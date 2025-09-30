Sicilia, al via la piattaforma digitale per la gestione dei buoni alimentari destinati ai celiaci

30/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Dall’1 ottobre in Sicilia sarà attiva la piattaforma della Regione per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine, destinati a oltre 20 mila pazienti celiaci dell’Isola. L’iniziativa rientra nel progetto Celiachi@RL, che punta a dematerializzare i buoni e semplificare il rifornimento di prodotti specifici.

Come funziona il nuovo sistema

Gli utenti potranno utilizzare il budget mensile accreditato in maniera frazionabile in farmacie, parafarmacie, negozi convenzionati e supermercati della Gdo. Al momento del pagamento basterà inserire un pin personale associato alla tessera sanitaria. La piattaforma, sviluppata con Aria spa, permetterà di gestire in modo più rapido e trasparente l’assistenza integrativa e, in futuro, consentirà ai pazienti di spendere i buoni anche in altre regioni italiane che adottano lo stesso sistema.

Le parole dell’assessora alla Salute

«Anche la Sicilia si allinea agli standard nazionali – ha dichiarato attraverso una nota inviata alla stampa l’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni – introducendo un sistema moderno che supera definitivamente il doppio binario cartaceo-digitale e garantisce agli utenti la possibilità di acquisto in tutta la regione, entro i limiti del budget mensile previsto dal piano terapeutico».

I dati sul lancio

Secondo l’area 2 del servizio sanitario regionale, sono già stati caricati i dati di circa 18 mila pazienti su 20.758. Le Asp di Trapani, Ragusa, Siracusa ed Enna hanno quasi completato le pratiche (oltre il 98 per cento a Trapani), mentre a Catania, Messina e Caltanissetta si è superato il 70 per cento. Palermo e Agrigento seguono con percentuali più basse.

Tracciabilità e rete dei punti vendita

Il sistema consentirà di monitorare l’intero percorso: dalla registrazione del paziente, all’acquisto, fino alla rendicontazione e al controllo delle Asp. Attualmente è allineato al nuovo sistema circa il 50 per cento delle farmacie, parafarmacie e negozi specializzati dell’Isola. L’adesione della grande distribuzione sarà graduale e su base volontaria.

