Sicilia, al via la piattaforma digitale per la gestione dei buoni alimentari destinati ai celiaci
Dall’1 ottobre in Sicilia sarà attiva la piattaforma della Regione per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine, destinati a oltre 20 mila pazienti celiaci dell’Isola. L’iniziativa rientra nel progetto Celiachi@RL, che punta a dematerializzare i buoni e semplificare il rifornimento di prodotti specifici.
Come funziona il nuovo sistema
Gli utenti potranno utilizzare il budget mensile accreditato in maniera frazionabile in farmacie, parafarmacie, negozi convenzionati e supermercati della Gdo. Al momento del pagamento basterà inserire un pin personale associato alla tessera sanitaria. La piattaforma, sviluppata con Aria spa, permetterà di gestire in modo più rapido e trasparente l’assistenza integrativa e, in futuro, consentirà ai pazienti di spendere i buoni anche in altre regioni italiane che adottano lo stesso sistema.
Le parole dell’assessora alla Salute
«Anche la Sicilia si allinea agli standard nazionali – ha dichiarato attraverso una nota inviata alla stampa l’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni – introducendo un sistema moderno che supera definitivamente il doppio binario cartaceo-digitale e garantisce agli utenti la possibilità di acquisto in tutta la regione, entro i limiti del budget mensile previsto dal piano terapeutico».
I dati sul lancio
Secondo l’area 2 del servizio sanitario regionale, sono già stati caricati i dati di circa 18 mila pazienti su 20.758. Le Asp di Trapani, Ragusa, Siracusa ed Enna hanno quasi completato le pratiche (oltre il 98 per cento a Trapani), mentre a Catania, Messina e Caltanissetta si è superato il 70 per cento. Palermo e Agrigento seguono con percentuali più basse.
Tracciabilità e rete dei punti vendita
Il sistema consentirà di monitorare l’intero percorso: dalla registrazione del paziente, all’acquisto, fino alla rendicontazione e al controllo delle Asp. Attualmente è allineato al nuovo sistema circa il 50 per cento delle farmacie, parafarmacie e negozi specializzati dell’Isola. L’adesione della grande distribuzione sarà graduale e su base volontaria.