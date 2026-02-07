Riesi, 20mila piante di marijuana nascoste in una vigna: in dieci in carcere

07/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una piantagione con circa 20mila piante di marijuana a Riesi, nel Nisseno. L’hanno scoperta i carabinieri nel 2022 in contrada Figotto e oggi arriva la definizione di quell’indagine: con 5 arrestati – 2 persone di Riesi e 3 della provincia di Palermo – che si aggiungono agli altri 5 che si sono costituiti il 4 febbraio. In seguito alla condanna con sentenza definitiva per associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti. Un’organizzazione che faceva capo a un uomo di 53 anni, con una efficiente rete di coltivazione e traffico. C’erano, innanzitutto, le circa 20mila piante di tipo skunk coltivate in un fondo agricolo, nascoste tra i filari di un vigneto, alte tra i 45 e i 90 centimetri. Per un peso di 8 tonnellate. Trasportate dal gruppo in appositi doppifondi ricavati nei cassoni degli autocarri. Una quantità di droga che, se venduta, avrebbe fruttato circa 16 milioni di euro.

