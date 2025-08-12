Scoperta piantagione di cannabis a Macchia di Giarre: arrestato 74enne di Santa Venerina

Un sorvolo dell’elicottero dei carabinieri di Catania ha permesso di individuare una maxi piantagione di cannabis nella frazione giarrese di Macchia, portando all’arresto di un 74enne di Santa Venerina per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un’attività di controllo mirata anche alla ricerca di coltivazioni illegali, il pilota e l’equipaggio hanno notato un appezzamento isolato con rigogliose piante di canapa indiana. Dopo aver scattato una foto aerea e registrato le coordinate, le informazioni sono state trasmesse ai militari della stazione di Giarre e alle unità dello squadrone Cacciatori Sicilia.

All’alba è scattato il blitz: i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre innaffiava 381 piante di cannabis, alte circa tre metri. Nei pressi, un’area per l’essiccazione completa di rastrelliere.

La perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di 150 grammi di marijuana, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, il 74enne è stato arrestato; l’autorità giudiziaria ha convalidato la misura disponendo l’obbligo di dimora a Santa Venerina.