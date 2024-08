Scoperta piantagione di cannabis a Castellana Sicula, due persone arrestate

Foto di JR Byron

Due persone arrestate – un 26enne e un 56enne – perché sorpresi a innaffiare una piantagione di quasi 130 piante di cannabis, alte fino a tre metri. La coltivazione è stata scoperta in un terreno di proprietà di uno dei due indagati, in contrada Gattolico, nel territorio di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Durante le perquisizioni a casa dei due sono state trovate e sequestrate sei piante di canapa coltivate in vaso, circa 400 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio oltre a fertilizzanti e prodotti per favorire la coltivazione. La droga, secondo le stime dei carabinieri, avrebbe potuto fruttare fino a 300mila euro.