Piano Battaglia: slittino pirata travolge una bambina di nove anni

Trentuno interventi nel fine settimana (di cui 26 solo oggi) sono stati portati a termine da parte del soccorso alpino e speleologico siciliano a Piano Battaglia, sulle Madonie. Di questi, cinque sono stati provocati da slittini pirata o sciatori inesperti, otto per malori causati in gran parte dalla scarsa preparazione fisica o dall’abbigliamento inadeguato e i rimanenti per cadute autonome sulla neve ghiacciata.

Una bambina palermitana di 9 anni ha riportato un trauma contusivo al fianco dopo essere stata travolta da uno slittino; una donna agrigentina di 49 anni che si è fratturata il gomito sinistro cadendo su una lastra di neve ghiacciata; una 22enne di Termini Imerese (in provincia di Palermo) si è fratturata la caviglia sinistra dopo essere caduta con lo slittino. Incidenti autonomi con lo slittino anche per una 16enne palermitana che si è fratturata il perone e un 19enne nisseno che ha riportato la frattura della gamba destra. Un palermitano di 47 anni è stato soccorso per un trauma al ginocchio sinistro causato dallo scontro con uno sciatore inesperto che ha perso il controllo mentre scendeva da un pendio. Sono questi gli incidenti più gravi che si sono verificati nelle località montane di Piano Battaglia.