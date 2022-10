Pestato davanti ai figli disabili per un posto auto in via di Sangiuliano. Denunciate tre persone

Una lite scatenata per un posto auto. È avvenuto in via Antonino di Sangiuliano, dove un cittadino austriaco da tempo residente a Catania ha avuto la peggio. L’uomo aveva fatto scendere dalla sua auto i due figli disabili, nel frattempo sarebbe stato aggredito perché non avrebbe lasciato libero il posto. La vittima ha sporto denuncia nei confronti di tre persone, accusate di lesioni aggravate i nconcorso e danneggiamento. L’aggressione sarebbe avvenuta davanti agli occhi dei due figli disabili della vittima, che durante la lite ha subito anche il danneggiamento di un orologio di valore

Ad aggredire l’uomo sarebbero stati gli stessi che lavorerebbero nel cantiere edile nelle vicinanze in cui è avvenuta la lite. Gli agenti sono riusciti a individuare uno dei presunti autori che ha ammesso le proprie responsabilità,, confermando che alla lite avevano preso parte anche i suoi due figli, successivamente rintracciati ed identificati. Il questore ha emesso tre avvisi orali