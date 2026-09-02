Pescheria di Catania, rimossi frigoriferi in strada e la tv del chiosco appesa agli Archi della marina

02/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Operazione antidegrado della polizia alla Pescheria di Catania, tra sequestri e rimozioni in via Dusmet. La zona, negli ultimi anni al centro di un nuovo interesse turistico e di vita notturna, è stata cinturata dagli agenti per verificare eventuali casi di illegalità e abusivismo, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco. Il primo caso di contestazione riguarda il chiosco sotto agli Archi della marina, con tavoli e sedie senza pagare il suolo pubblico. Secondo il resoconto della polizia, il titolare avrebbe anche appeso alle mura di pietra lavica un televisore e delle videocamere di sorveglianza senza autorizzazione. Tutto rimosso, così come 10 frigoriferi tenuti in strada da alcuni venditori ambulanti. Sia abusivi che titolari di licenza, ma senza autorizzazione a collocare gli elettrodomestici: scollegati dalla corrente e usati solo come magazzino per il pesce. Ripristinata anche la pulizia dell’area, con la rimozione della spazzatura.

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