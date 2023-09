Peschereccio affondato a Termini Imerese, vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione nella notte al porto di Termini Imerese per il recupero di un peschereccio affondato nel molo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Termini Imerese e l’autogrù del distaccamento di Brancaccio. Il recupero del peschereccio si è reso necessario per limitare l’inquinamento del mare a causa dello sversamento degli idrocarburi del natante affondato, spiegano dal comando provinciale dei vigili.