Tre tonnellate di prodotti ittici scaduti sequestrati alla fiera di Catania: non idoneo al consumo

Oltre tre tonnellate di prodotti ittici di varie specie sono state sequestrate alla fiera di Catania perché scadute. A verificare le condizioni è stata la guardia costiera etnea. Gli ispettori della capitaneria di porto, durante i controlli, hanno trovato anche circa 500 chili di prodotti ittici congelati ma privi della necessaria etichettatura idonea a identificare il prodotto e a tracciarne la provenienza.

Il grossista è stato sanzionato con un verbale amministrativo di 2166 euro per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici. A seguito di un accertamento sanitario da parte dei medici veterinari della azienda sanitaria di Acireale, che lo ha dichiarato non idoneo al consumo umano, tutto il prodotto ittico è stato sequestrato e avviato alla distruzione a carico del trasgressore.