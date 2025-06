Pesca illegale al largo di Acireale: sequestrati 14 tonni rossi, multe per oltre 8mila euro

Foto di Guardia Costiera

Durante un’attività di vigilanza notturna nelle acque antistanti Acireale, la motovedetta CP 606 della capitaneria di porto di Catania ha intercettato un peschereccio intento in attività di pesca illegale. A bordo, i militari hanno rinvenuto otto esemplari di tonno rosso, specie sottoposta a stringenti tutele europee, catturati in violazione delle quote consentite. Il peschereccio è stato immediatamente scortato al porto di Pozzillo, dove – con il supporto del personale di terra della capitaneria – è stato sottoposto a un controllo approfondito. L’intervento si è concluso con il sequestro del prodotto ittico e con una sanzione amministrativa da 5.333 euro inflitta al comandante del motopesca.

Ma i controlli non si sono fermati al mare. Nella stessa notte, gli ispettori pesca della Guardia costiera di Catania hanno fermato un furgone isotermico a terra, anch’esso carico di tonno rosso: sei esemplari, privi di qualunque documentazione sulla provenienza. Anche in questo caso, è scattato il sequestro e per l’autista del mezzo una sanzione di 2.666 euro. Il totale del pescato sequestrato ammonta a circa 2.000 chilogrammi. Tutto il prodotto è stato posto sotto custodia cautelare presso il centro di stoccaggio del mercato Agroalimentare di Catania, dove verrà sottoposto a verifiche sanitarie da parte dei veterinari dell’Asp provinciale. Se giudicato idoneo al consumo, verrà donato ad enti caritatevoli.