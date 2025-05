Due pedoni investiti a Palermo: indagini della polizia municipale

Due pedoni sono stati investiti in via Paolo Balsamo, vicino al terminal per il tram di Palermo. Una donna di 68 anni è stata trasportata, a bordo di un’ambulanza, in codice rosso all’ospedale Civico per una grave ferita alla testa. Un anziano è stato trasportato in codice giallo, sotto choc per avere visto un’auto piombargli addosso a pochi metri dalla stazione centrale. Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.